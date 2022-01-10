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Гатиятулин ответил на вопрос, принципиально ли «Трактору» выиграть регулярный чемпионат

Гатиятулин ответил на вопрос, принципиально ли «Трактору» выиграть регулярный чемпионат
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ (4:2).

«Неплохо начали первый период, повели в счёте. Потом отдали инициативу, сбавили в движении, начали удаляться. Игра где-то выровнялась, тем не менее довели матч до победы. Рады этому, были две непростых игры. Слова благодарности команде. Ребята отдаются игре, в каких-то моментах не всё получается, но за счёт самоотдачи играем. Болельщикам нашим также огромное спасибо за поддержку.

Удивило большое количество удалений в нашей команде сегодня? Сбавили в движении, отдали инициативу, соперник вынуждал нас удаляться. С этим связано. Разберём ещё раз, расставим акценты, чтобы в дальнейшем ошибок было меньше.

Принципиально ли выиграть регулярный чемпионат? Каждый матч для нас важен, готовимся к каждому. Одинаково разбираем соперника, свою игру, указываем на ошибки, на то, в чём можем прибавить. В таблицу стараемся не смотреть, но победы, конечно, придают уверенности. В каждом матче продолжим играть только на победу.

Кто-то ещё приедет в расположение команды? С «Челметом» на связи, есть там ребята. С докторами поговорим, проанализируем матчи, поймём, в каком состоянии ребята, есть ли повреждения. День есть, возможно, кого-то вызовем из «Челмета».

Вместо Игоря Исаева играл Илья Карпухин. Это ротация? Приняли решение, что будет играть Илья. Игорю дали отдохнуть сегодня. На следующую игру посмотрим.

После победы 4:0 было ощущение, что сегодня команда была не до конца сконцентрирована? Неплохое было начало — это, возможно, наложило отпечаток. Слишком уверенно стали играть, сбавили в движении, чем воспользовался соперник, и игра выровнялась. Готовимся к следующему матчу», – цитирует Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

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