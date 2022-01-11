«Вашингтон» упустил преимущество в две шайбы за 40 секунд в матче с «Бостоном»

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз». Завершился 1-й период, счёт равный – 2:2.

Благодаря дублю 29-летнего американского нападающего Конора Шири в середине 1-го периода «Вашингтон» имел уверенное преимущество в счёте с разницей в две шайбы, однако хоккеисты «столичных» умудрились растерять его за 40 секунду в самой концовке этого игрового отрезка. На отметке 18.34 Давид Пастрняк распечатал ворота голкипера «Кэпиталз» Зака Фукале в формате численного преимущества «5 на 3», а уже менее чем через минуту отличился и Брэд Маршан, реализовав большинство «5 на 4».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Бостона».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Бостона».

Напомним, «Вашингтон» (49) занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, а «Бостон» (38) – располагается на 8-м.