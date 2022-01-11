Кузнецов не сумел поразить пустые ворота «Бостона». В ответной атаке «Вашингтон» пропустил

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз». Идёт 2-й период, гости ведут в счёте – 6:3.
В середине 2-го периода 29-летний российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов имел прекрасную возможности сравнять счёт в матче, однако не сумел поразить пустые ворота «Бостона», створ которых перекрыл канадский форвард Патрис Бержерон, принявший бросок на себя. Уже в следующей атаке «Брюинз» увеличили преимущество в счёте, сделав счёт 4:2, после чего последовала замена Зака Фукале на Витека Ванечека, а впоследствии случились ещё два взятия ворот «столичных» (6:2).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.
Напомним, «Вашингтон» (49) занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, а «Бостон» (38) – располагается на 8-м.
- 11 января 2022
-
05:01
-
04:53
-
04:45
-
04:41
-
04:38
-
04:04
-
04:03
-
03:21
-
02:39
- 10 января 2022
-
23:35
-
23:03
-
22:18
-
21:45
-
21:30
-
19:59
-
19:50
-
19:43
-
19:06
-
19:00
-
18:51
-
18:30
-
18:09
-
18:00
-
17:28
-
17:18
-
16:30
-
16:09
-
16:01
-
15:45
-
15:35
-
15:26
-
15:15
-
15:00
-
14:48
-
14:43