Кузнецов не сумел поразить пустые ворота «Бостона». В ответной атаке «Вашингтон» пропустил

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз». Идёт 2-й период, гости ведут в счёте – 6:3.

В середине 2-го периода 29-летний российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов имел прекрасную возможности сравнять счёт в матче, однако не сумел поразить пустые ворота «Бостона», створ которых перекрыл канадский форвард Патрис Бержерон, принявший бросок на себя. Уже в следующей атаке «Брюинз» увеличили преимущество в счёте, сделав счёт 4:2, после чего последовала замена Зака Фукале на Витека Ванечека, а впоследствии случились ещё два взятия ворот «столичных» (6:2).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» (49) занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, а «Бостон» (38) – располагается на 8-м.