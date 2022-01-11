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«Бостон» разгромил «Вашингтон», у Овечкина и Кузнецова по одной голевой передачи

«Бостон» разгромил «Вашингтон», у Овечкина и Кузнецова по одной голевой передачи
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Победу одержали гости со счётом 7:3.

В составе победителей забивали Давид Пастрняк (дважды), Брэд Маршан (дубль), Мэтт Грызлик, Крэйг Смит и Эрик Хаула. У хозяев заброшенными шайбами отметились дважды Конор Шири и один раз Ти Джей Оши.

На счету Александра Овечкина и Евгения Кузнецова по одной голевой передачи.

Автором третьей шайбы столичной команды стал Ти Джей Оши, одним из ассистентом у которого выступил Александр Овечкин. Эта передача стала для него 618-й в истории НХЛ. Таким образом, он вплотную приблизился к россиянину Сергею Зубову по количеству результативных передач в истории лиги. Напомним, сейчас Овечкин занимает четвёртое место по этому показателю среди отечественных хоккеистов.

Зубов с 619 голевыми передачами замыкает тройку среди российских хоккеистов. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (696), второе место занимает Евгений Малкин (680).

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2022, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 7
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Шири (Дауд, Хэтэуэй) – 03:02' (5x5)   2:0 Шири – 12:32' (5x5)   2:1 Пастрняк (Маршан, Грызлик) – 18:34' (5x3)   2:2 Маршан (Грызлик, Пастрняк) – 19:14' (5x4)   2:3 Грызлик (Блид) – 22:51' (5x5)   2:4 Смит (Лазар, Блид) – 27:53' (5x5)   2:5 Пастрняк (Холл, Вааканайнен) – 28:54' (5x5)   2:6 Хаула (Холл, Грызлик) – 33:09' (5x5)   3:6 Оши (Овечкин, Кузнецов) – 34:06' (5x5)   3:7 Маршан (Смит, Грызлик) – 50:59' (5x5)
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