«Бостон» разгромил «Вашингтон», у Овечкина и Кузнецова по одной голевой передачи

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Победу одержали гости со счётом 7:3.



В составе победителей забивали Давид Пастрняк (дважды), Брэд Маршан (дубль), Мэтт Грызлик, Крэйг Смит и Эрик Хаула. У хозяев заброшенными шайбами отметились дважды Конор Шири и один раз Ти Джей Оши.



На счету Александра Овечкина и Евгения Кузнецова по одной голевой передачи.



Автором третьей шайбы столичной команды стал Ти Джей Оши, одним из ассистентом у которого выступил Александр Овечкин. Эта передача стала для него 618-й в истории НХЛ. Таким образом, он вплотную приблизился к россиянину Сергею Зубову по количеству результативных передач в истории лиги. Напомним, сейчас Овечкин занимает четвёртое место по этому показателю среди отечественных хоккеистов.



Зубов с 619 голевыми передачами замыкает тройку среди российских хоккеистов. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (696), второе место занимает Евгений Малкин (680).