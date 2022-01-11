Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 11 января

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф, по состоянию на 11 января.
В Западной конференции первое место занимает санкт-петербургский СКА, имеющий 66 очков после 46 матчей. На второй строчке располагается московское «Динамо». В активе бело-голубых 64 балла после 47 встреч. Третью позицию занимает ЦСКА, имеющий 63 очка после 47 матчей.
В Восточной конференции на первое место вышел челябинский «Трактор», обыгравший «Амур» (4:2). Подопечные Анвара Гатиятулина имеют 73 балла после 49 матчей. На два очка отстаёт магнитогорский «Металлург», сыгравший на одну встречу меньше. На третьей строчке находится «Ак Барс», в активе казанцев 64 очка после 47 встреч.
В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, ЦСКА, «Йокерит», «Северсталь», «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» Минск.
На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Трактор», «Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».
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