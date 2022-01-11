А. Нюландер рассказал, как в детстве Овечкин забрал у него клюшку и спрятал её

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Александр Нюландер рассказал забавный случай из детства, когда его отец играл в «Вашингтоне».

«Помню, как на Рождество на катке мы с братом играли в хоккей. Овечкин забрал мою клюшку и клюшку моего брата и спрятал её. Мы пытались догнать его, но он спрятал там, где мы не могли достать, потому что были маленькими», – цитирует Нюландера журналист Тэйлор Хаазе в «Твиттере».

Напомним, отец хоккеиста Микаэль Нюландер – бывший игрок НХЛ, который выступал за «Калгари Флэймз», «Тапма-Бэй Лайтнинг», «Чикаго Блэкхоукс», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и другие клубы, в том числе петербургский СКА и казанский «Ак Барс».

5 января Александр был обменян из «Чикаго». В текущем сезоне 23-летний Нюландер, имеющий заработную плату $ 874 тыс. в год, в НХЛ не играл, проведя большую часть чемпионата в АХЛ за «Рокфорд Айсхогс» и в составе «такси» «Чикаго». В АХЛ он принял участие в 23 матчах, в которых набрал 16 (4+12) очков. Прошлый сезон шведский нападающий пропустил из-за травмы колена.