Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рейтинг тренеров КХЛ: Ротенберг в тройке лучших, Никитин продолжает падение

Рейтинг тренеров КХЛ: Ротенберг в тройке лучших, Никитин продолжает падение
Комментарии

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (2)Анвар Гатиятулин«Трактор»
2 (7)Дмитрий Квартальнов«Ак Барс»
3 (-)Роман РотенбергСКА
4 (12)Лаури Марьямяки«Йокерит»
5 (5)Андрей Мартемьянов«Сибирь»
6 (6)Томи Лямся«Салават Юлаев»
7 (4)Илья Воробьёв«Металлург»
8 (3)Алексей Кудашов«Динамо» М
9 (9)Андрей Разин«Северсталь»
10 (14)Боб Хартли«Авангард»
11 (11)Сергей ФёдоровЦСКА
12 (13)Борис Миронов«Спартак»
13 (17)Юрий Михайлис«Барыс»
14 (18)Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
15 (20)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
16 (10)Игорь Никитин«Локомотив»
17 (16)Михаил Кравец«Амур»
18 (15)Дэвид Немировски«Торпедо»
19 (8)Андрей НазаровХК «Сочи»
20 (22)Леонид Тамбиев«Адмирал»
21 (21)Юрий Бабенко«Витязь»
22 (24)Владимир Крикунов«Динамо» Р
23 (19)Николай Заварухин«Автомобилист»
24 (23)Айван Занатта«Куньлунь»
Новость по теме
«В КХЛ, кажется, возможно всё». Ilta-Sanomat — о назначении Р. Ротенберга наставником СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022