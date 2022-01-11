Рейтинг тренеров КХЛ: Ротенберг в тройке лучших, Никитин продолжает падение

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (2) Анвар Гатиятулин «Трактор» 2 (7) Дмитрий Квартальнов «Ак Барс» 3 (-) Роман Ротенберг СКА 4 (12) Лаури Марьямяки «Йокерит» 5 (5) Андрей Мартемьянов «Сибирь» 6 (6) Томи Лямся «Салават Юлаев» 7 (4) Илья Воробьёв «Металлург» 8 (3) Алексей Кудашов «Динамо» М 9 (9) Андрей Разин «Северсталь» 10 (14) Боб Хартли «Авангард» 11 (11) Сергей Фёдоров ЦСКА 12 (13) Борис Миронов «Спартак» 13 (17) Юрий Михайлис «Барыс» 14 (18) Крэйг Вудкрофт «Динамо» Мн 15 (20) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 16 (10) Игорь Никитин «Локомотив» 17 (16) Михаил Кравец «Амур» 18 (15) Дэвид Немировски «Торпедо» 19 (8) Андрей Назаров ХК «Сочи» 20 (22) Леонид Тамбиев «Адмирал» 21 (21) Юрий Бабенко «Витязь» 22 (24) Владимир Крикунов «Динамо» Р 23 (19) Николай Заварухин «Автомобилист» 24 (23) Айван Занатта «Куньлунь»