Рейтинг тренеров КХЛ: Ротенберг в тройке лучших, Никитин продолжает падение
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (2)
|Анвар Гатиятулин
|«Трактор»
|2 (7)
|Дмитрий Квартальнов
|«Ак Барс»
|3 (-)
|Роман Ротенберг
|СКА
|4 (12)
|Лаури Марьямяки
|«Йокерит»
|5 (5)
|Андрей Мартемьянов
|«Сибирь»
|6 (6)
|Томи Лямся
|«Салават Юлаев»
|7 (4)
|Илья Воробьёв
|«Металлург»
|8 (3)
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|9 (9)
|Андрей Разин
|«Северсталь»
|10 (14)
|Боб Хартли
|«Авангард»
|11 (11)
|Сергей Фёдоров
|ЦСКА
|12 (13)
|Борис Миронов
|«Спартак»
|13 (17)
|Юрий Михайлис
|«Барыс»
|14 (18)
|Крэйг Вудкрофт
|«Динамо» Мн
|15 (20)
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
|16 (10)
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|17 (16)
|Михаил Кравец
|«Амур»
|18 (15)
|Дэвид Немировски
|«Торпедо»
|19 (8)
|Андрей Назаров
|ХК «Сочи»
|20 (22)
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|21 (21)
|Юрий Бабенко
|«Витязь»
|22 (24)
|Владимир Крикунов
|«Динамо» Р
|23 (19)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|24 (23)
|Айван Занатта
|«Куньлунь»
Комментарии
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