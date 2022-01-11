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Президент КХЛ: по какому сценарию лига пойдёт дальше, решится после обсуждения с клубами

Президент КХЛ: по какому сценарию лига пойдёт дальше, решится после обсуждения с клубами
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Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, когда можно будет точно сказать, что чемпионат будет доигран.

«По какому сценарию мы пойдём дальше и как мы будем играть в плей-офф, будет решено после прорабатывания этого вопроса с клубами. Пройдёт опрос с участием всех руководителей клубов КХЛ, получим результаты, посчитаем на бумаге, какой вариант будет на первом месте. Тогда мы опять соберём совет руководителей клубов и начнём двигаться в ту или иную сторону для составления дальнейшего календаря», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня, 11 января, вновь состоялась видеоконференция со всеми клубами Континентальной хоккейной лиги для обсуждения нынешней ситуации относительно COVID и дальнейших действий. Было принято решение не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.

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