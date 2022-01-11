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А. Морозов — о переносе матча «Барыса»: не вижу ничего, что нарушит спортивный принцип

А. Морозов — о переносе матча «Барыса»: не вижу ничего, что нарушит спортивный принцип
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал информацию о том, что матч «Барыс» — «Ак Барс» пройдёт в России из-за режима ЧП в Казахстане.

«Барыс» будет играть домашний матч 17 января в Казани и это нарушит спортивный принцип? А «Локомотив» — «Йокерит» в плей-офф вспомните. Чего это «Йокерит» играл в Ярославле? Было ли тогда это по-спортивному? Сам клуб согласился провести домашний матч на поле соперника. Были и другие случаи. Я не вижу здесь ничего такого. «Барыс» сам берёт на себя затраты на перелёт в другой город, для них это большие затраты. А то, что «Ак Барс» не полетит в Нур-Султан, — так в прошлом году у нас кому-то больше повезло, а сейчас вот «Ак Барсу» немножко повезло», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Матч «Барыс» – «Ак Барс» пройдёт в России из-за режима ЧП в Казахстане
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