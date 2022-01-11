«Витязь» проиграл в матче с «Северсталью», вновь сняв вратаря в овертайме и пропустив гол

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

На 16-й минуте Виталий Попов вывел подольскую команду вперёд. В ассистентах — Михаил Смолин и Даниэль Одетт. На 33-й минуте Егор Морозов сравнял счёт. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Якоб Стенквист и Николай Тимашов. На 53-й секунде третьего периода Даниил Вовченко вывел череповчан вперёд. Одним из ассистентов выступил голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский. За 10 секунд до конца третьего периода Иван Зинченко сравнял счёт. Победную шайбу на 41-й секунде овертайма забросил Никита Гуслистов. Это случилось после того, как подольчане вновь сняли голкипера — как и в матче с ЦСКА.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Подольске сыграет с «Барысом». «Северсталь» в Екатеринбурге встретится с «Автомобилистом». Оба матча пройдут 13 января.