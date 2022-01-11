«Ак Барс» после победы над СКА стал третьей командой КХЛ, вышедшей в плей-офф

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Благодаря этой победе «Ак Барс» набрал 66 очков после 48 встреч и официально оформил себе участие в плей-офф. Казанцы стали лишь третьей подобной командой. Ранее борьбу за Кубок Гагарина официально оформили себе лишь два клуба из Восточной конференции — челябинский «Трактор», набравший 73 очка после 49 матчей, и магнитогорский «Металлург», на счету которого 71 балл после 48 сыгранных встреч.
Отметим, что и команда из Санкт-Петербурга могла официально выйти в плей-офф после этого матча, однако для этого СКА должен был обыграть «Ак Барс».
- 11 января 2022
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