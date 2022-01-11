Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» после победы над СКА стал третьей командой КХЛ, вышедшей в плей-офф

«Ак Барс» после победы над СКА стал третьей командой КХЛ, вышедшей в плей-офф
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Благодаря этой победе «Ак Барс» набрал 66 очков после 48 встреч и официально оформил себе участие в плей-офф. Казанцы стали лишь третьей подобной командой. Ранее борьбу за Кубок Гагарина официально оформили себе лишь два клуба из Восточной конференции — челябинский «Трактор», набравший 73 очка после 49 матчей, и магнитогорский «Металлург», на счету которого 71 балл после 48 сыгранных встреч.

Отметим, что и команда из Санкт-Петербурга могла официально выйти в плей-офф после этого матча, однако для этого СКА должен был обыграть «Ак Барс».

Новость по теме
СКА потерпел первое поражение при Романе Ротенберге, уступив «Ак Барсу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022