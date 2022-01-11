СКА потерпел первое поражение при Романе Ротенберге, уступив «Ак Барсу»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

На 4-й минуте Пер Линдхольм с передачи Джордана Уила вывел казанцев вперёд. На 9-й минуте Никита Гусев сравнял счёт. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Михаил Воробьёв и Данила Моисеев. На последней минуте первого периода Никита Дыняк во второй раз вывел вперёд «Ак Барс». На старте третьего игрового отрезка судьи отменили гол Евгения Кетова. Третий гол казанцы забили на последней минуте встречи. Джордан Уил забросил в пустые ворота.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Ярославле сыграет с «Локомотивом». СКА в Санкт-Петербурге встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 13 января.