Р. Ротенберг прокомментировал первое поражение в качестве главного тренера СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с «Ак Барсом» (1:3) прокомментировал первое поражение в качестве наставника команды из Санкт-Петербурга.

«По настрою к ребятам вопросов нет. Обсудили в раздевалке причины поражения. Не имеем права проигрывать дома. Будем работать над ошибками. Все лидеры команды сказали, что мы должны лучше использовать наши моменты.

Мы с «Ак Барсом» играем не первый матч. Система этой команды нам очень хорошо понятна. На установке говорили, что нужно лучше сыграть на пятаке, больше бросать, лезть в единоборства. Мы имели несколько стопроцентных шансов. У нас играют молодые ребята. Сегодня первым центром был Марат Хуснутдинов, он хорошо выполнил свою работу. Комаров временно не играет, у него есть вопросы со здоровьем. Надеюсь, что в следующем матче сыграет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.