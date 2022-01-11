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Джек Айкел провёл первую тренировку с «Вегасом» после обмена и операции

Джек Айкел провёл первую тренировку с «Вегасом» после обмена и операции
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел начал тренировки с командой, сообщается на официальной странице «золотых рыцарей» в «Твиттере».

«А вот и он!» — говорится в сообщении, дополненном смайликом с огнём.

Напомним, в нынешнем сезоне хоккеист ещё не играл. 12 ноября ему сделали операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника. Изначально ожидалось, что восстановление игрока займёт от трёх до пяти месяцев. В декабре американский нападающий приступил к индивидуальным тренировкам на льду.

Ранее Джек Айкел имел разногласия со своим бывшим клубом — «Баффало Сэйбрз» — по поводу метода лечения. В итоге это привело к его обмену в «Вегас». «Клинки» получили нападающих Алекса Така и Пейтона Кребса, а также два драфт-пика.

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