Президент «Донбасса»: клубы Суперлиги не хотят видеть и слышать этих подонков из ФХУ

Почётный президент «Донбасса» Борис Колесников отреагировал на опубликованное ФХУ интервью президента ИИХФ Люка Тардифа, в котором он высказался о ситуации, сложившейся в украинском хоккее.
«Для Суперлиги тем более ФХУ не существует. Если вы, клоуны, не перестанете манипулировать и выхватывать отдельные фразы, я полностью опубликую содержание трёхчасового разговора с Люком Тардифом.
Никто в Европе и Америке не может поверить, что такое может быть, но ничего, недолго вам осталось издеваться над хоккеем. Клубы Суперлиги, кстати, отказались ещё позавчера от встречи в ФХУ, потому что не хотят видеть и слышать этих подонков», — приводит слова Колесникова официальная станица ФХУ в «Фейсбуке».
Ранее Тардиф сообщил, что ИИХФ не признаёт существование Суперлиги.
- 11 января 2022
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