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НХЛ назвала тренеров команд на Матч звёзд — 2022

НХЛ назвала тренеров команд на Матч звёзд — 2022
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Национальная хоккейная лига объявила тренеров команд на Матч звёзд — 2022.

Ими стали Эндрю Брюнетт из «Флорида Пэнтерз» (Атлантический дивизион), Джаред Беднар из «Колорадо Эвеланш» (Центральный), Род Бриндамор из «Каролина Харрикейнз» (Столичный) и Питер Дебур из «Вегас Голден Найтс» (Тихоокеанский).

Напомним, звёздный уик-энд НХЛ 2022 года пройдёт 4-6 февраля в Лас-Вегасе, где четыре команды разных дивизионов в формате «3 на 3» проведут трёхдневный турнир.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу голосов среди болельщиков на Матч звёзд НХЛ 2022 года. 36-летний россиянин обошёл лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида по абсолютному числу голосов, поданных в голосовании, где выбирают капитанов для февральского Матча звёзд.

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