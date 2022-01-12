Все три гола Никиты Кучерова в ворота «Баффало». Видео

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:1, которая продлила хозяевам серию поражений до шести матчей.

В составе «Тампы» хет-трик оформил 28-летний российский нападающий Никита Кучеров, ещё по голу на счету Ондржея Палата, Энтони Чирелли и Стивена Стэмкоса, на счету которого ещё и ассистентский дубль.

«Неплохая ночь для Кучерова», — гласит публикация пресс-службы НХЛ в «твиттере», с прикреплённым видео каждого из трёх голов Никиты в ворота «Баффало».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

Отметим, что Кучеров провёл лишь свой шестой матч в текущем сезоне – на его счету четыре гола и пять результативных передач при коэффициенте полезности «+1».