Барков обошёл Буре по количеству голов в меньшинстве за «Флориду», войдя в тройку лучших

26-летний финский форвард «Флориды Пантерз» Александр Барков отметился важным статистическим достижением, отличившись в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:2).

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «твиттере», Барков забросил свою третью шайбу в меньшинстве в текущем сезоне и 10-ю за карьеру в составе «Флориды». Ему удалось обойти по этому показателю легендарного российского форварда Павла Буре, теперь он уступает лишь Тому Фитцджеральду (12) и Радеку Двораку (16).

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Напомним, в текущем сезоне Барков принял участие в 23 матчах за «Флориду», в которых набрал 26 (15+11) очков при показателе полезности «+12».