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Салливан: для меня Малкин и Кросби — лучший «двойной удар» в НХЛ последних 10 с лишним лет

Салливан: для меня Малкин и Кросби — лучший «двойной удар» в НХЛ последних 10 с лишним лет
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мыслями о нападающих команды Сидни Кросби и Евгении Малкине после возвращения российского форварда в строй, а также его дубля в первом матче после травмы.

«Для меня Малкин и Кросби — лучший «двойной удар» в НХЛ последних 10 с лишним лет.

Я мог бы продолжать и говорить о влиянии Джино и о том, как он делает нашу команду лучше. Но я думаю, что основная причина, почему эта команда добилась успеха, заключается именно в том, что она имела на протяжении многих лет таких системообразующих игроков, как Сид и Джино. Они стояли у истоков команды», — приводит слова Салливана североамериканский журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».

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