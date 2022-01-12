Минское «Динамо» ушло на карантин. В клубе большое количество заболевших

Как стало известно «Чемпионату», минское «Динамо» ушло на карантин. Это связано с большим количеством заболевших представителей белорусской команды.
Ранее на карантин из-за коронавируса был отправлен «Металлург». Матч магнитогорцев с «Йокеритом» был отменён. Эта встреча стала 15-й отменённой в текущем сезоне КХЛ. Из-за положительных тестов также были перенесены матчи «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», ЦСКА, «Динамо» Рига и «Торпедо».
Напомним, вчера, 11 января, вновь состоялась видеоконференция со всеми клубами Континентальной хоккейной лиги для обсуждения нынешней ситуации относительно COVID и дальнейших действий. Было принято решение не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.
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