Стало известно точное количество заболевших хоккеистов в КХЛ

Сегодня, 11 января, состоялось внеплановое совещание Континентальной хоккейной лиги с руководителями клубов КХЛ по вопросам проведения чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.

По состоянию на 11 января в клубах лиги зафиксировано 126 положительных ПЦР-тестов, из них 97 — у хоккеистов. Количество положительных тестов в пяти клубах («Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Динамо» Рига и «Торпедо») составило значительную часть игроков команд, и их матчи были перенесены. В январе 2022 года отменено 14 матчей (по состоянию на 14:00 11 января 2022. — Прим. «Чемпионата»), из которых один перенесён на новую дату.

Сегодня, 11 января, вновь состоялась видеоконференция со всеми клубами Континентальной хоккейной лиги для обсуждения нынешней ситуации относительно COVID и дальнейших действий. Было принято решение не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.