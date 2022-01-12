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Кожевников — о возвращении Кучерова и Малкина: мастера вышли и доказали своё величие

Кожевников — о возвращении Кучерова и Малкина: мастера вышли и доказали своё величие
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина после травм. У россиян пять шайб на двоих после игрового дня в НХЛ.

«Кучеров и Малкин — великие игроки. Они держат свою марку. Но сейчас нам от этого нет сильной разницы и радости, на Олимпиаде же их не будет. Здорово, что у них всё хорошо. Ничего особенного. Мастера вышли и доказывают своё величие. Классно, что смогли так вернуться после долгих перерывов. Но сейчас они выскочили на новенького, всё равно западение формы ещё будет», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Кучеров был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

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