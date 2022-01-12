Московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» отменено из-за коронавируса у красно-белых

Континентальная хоккейная лига объявила об отмене ещё одного матча регулярного чемпионата — между московским «Динамо» и «Спартаком». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале бело-голубых.
«По состоянию на 11 января у 10 хоккеистов и трёх представителей «Спартака» ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 лига приняла решение не проводить матч «Динамо» Москва – «Спартак», запланированный на 13 января.
Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно», — говорится в сообщении.
Ранее на карантин из-за коронавируса были отправлены «Металлург», «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Динамо» Рига и «Торпедо», а также минское «Динамо».
- 12 января 2022
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