Московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» отменено из-за коронавируса у красно-белых

Континентальная хоккейная лига объявила об отмене ещё одного матча регулярного чемпионата — между московским «Динамо» и «Спартаком». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале бело-голубых.



«По состоянию на 11 января у 10 хоккеистов и трёх представителей «Спартака» ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 лига приняла решение не проводить матч «Динамо» Москва – «Спартак», запланированный на 13 января.



Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно», — говорится в сообщении.

Ранее на карантин из-за коронавируса были отправлены «Металлург», «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Динамо» Рига и «Торпедо», а также минское «Динамо».