Малкин — пятый действующий игрок, сыгравший 63 матча с 2+ очками после возвращения в строй

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Первой звездой матча был признан 35-летний российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин. Форвард «Питтсбурга» провёл на льду 17.21, за это время он забросил две шайбы, к которым прибавил результативную передачу, суммарно набрав три очка.
Как отмечает NHL Public Relations в «Твиттере», этот матч стал для Малкина 63-м в карьере, когда форвард набрал не менее двух очков сразу после возвращения в строй. По этому показателю он уступает лишь четверым действующим игрокам: одноклубниками Джеффу Картеру (64) и Сидни Кросби (85), а также капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину и нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивену Стэмкосу.
- 12 января 2022
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