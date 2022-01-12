Волков — об остановке сезона: КХЛ создала иллюзию диалога с клубами, а решила по-своему

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков поделился мнением о приостановке регулярного чемпионата КХЛ.



«Моё отношение к приостановке сезона? Выскажу своё субъективное мнение. Вчера вроде бы было совещание, должен был быть диалог. Многие люди высказывали здравые идеи о продолжении чемпионата, лига создала иллюзию какого-то обмена мнениями, а сегодня мы узнали о приостановке чемпионата. Нас даже не оповестили о каких-либо вариантах развития событий. В нашем понимании можно было продолжить играть тем командам, где большинство здоровых ребят, пока позволяет ситуация. К тому же, многие клубы начинают возвращаться с карантина. До олимпийской паузы спокойно можно было доиграть. Но лига решила всё по-своему, поставила перед фактом. Вчера нам ещё обещали выслать варианты развития событий, а их, оказывается, и не было.



Примет ли «Авангард» решение играть во время олимпийской паузы?.. Нужно учитывать мнение людей, которые вкладывают деньги, развивают хоккейные клубы. Но, видимо, у нас улица с односторонним движением. Все понимают эпидемиологическую обстановку в стране и в мире, но если у команд достаточно игроков, если они согласны играть, то непонятно, почему нельзя продолжить турнир», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.