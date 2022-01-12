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ESPN представил рейтинг лучших команд НХЛ. «Каролина» — первая, «Вашингтон» — девятый

ESPN представил рейтинг лучших команд НХЛ. «Каролина» — первая, «Вашингтон» — девятый
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Издание ESPN представило свой рейтинг лучших команд Национальной хоккейной лиги в настоящий момент, используя тематику Диснейуорлда.

Первую строчку занимает «Каролина Харрикейнз», второе место — у «Флориды Пантерз», третий — «Колорадо Эвеланш».

«Тампа-Бэй Лайтнинг» занимает пятое место, «Нью-Йорк Рейнджерс» — шестой.

«Классика, воссозданная для сезона-2021/2022, с новым захватывающим сюжетом, который раньше нравился вашим родителям. Другими словами, можно перестать говорить о Брайане Личе и Майке Рихтере, потому что теперь их место заняли Адам Фокс и Игорь Шестёркин», — говорится в материале.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает в рейтинге девятое место: «Вы находитесь на своём месте, а затем начинаете перестрелку по движущимся целям, наблюдая, кто наберёт больше всего очков. Что подводит нас к вопросу: пойдёт ли Александр Овечкин ещё на какой-нибудь аттракцион, помимо этого?»

11-е место в рейтинге занимает «Миннесота Уайлд»: «Что ещё это может быть, кроме величайшего захватывающего аттракциона Диснейуорлда (Кирилл)?»

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