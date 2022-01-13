Пять очков Павелски помогли «Далласу» обыграть «Сиэтл»

В эти минуты в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Победу одержали хозяева со счётом 5:2.



Счёт в матче открыл нападающий хозяев Роопе Хинц на первой же минуте матча. На 9-й минуте счёт сравнять удалось Калле Йернкроку. Через три минуты Джо Павелски вновь вывел свою команду вперёд. Далее на 14-й минуте забил Джейсон Робертсон. На 26-й минуте последнюю шайбу для свой команды забросил Джаред Макканн. Дубля добивается Павелски на 39-й минуте. А точку ставить в матче Яни Хаканпяя на 59-й минуте встречи.



Таким образом, Павелски удалось набрать пять очков – два гола и три результативных паса.