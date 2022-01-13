Пять очков Павелски помогли «Далласу» обыграть «Сиэтл»
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В эти минуты в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Победу одержали хозяева со счётом 5:2.
Счёт в матче открыл нападающий хозяев Роопе Хинц на первой же минуте матча. На 9-й минуте счёт сравнять удалось Калле Йернкроку. Через три минуты Джо Павелски вновь вывел свою команду вперёд. Далее на 14-й минуте забил Джейсон Робертсон. На 26-й минуте последнюю шайбу для свой команды забросил Джаред Макканн. Дубля добивается Павелски на 39-й минуте. А точку ставить в матче Яни Хаканпяя на 59-й минуте встречи.
Таким образом, Павелски удалось набрать пять очков – два гола и три результативных паса.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2022, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Хинц (Робертсон, Павелски) – 00:50' (5x5) 1:1 Йернкрок (Юханссон, Макканн) – 08:25' (5x4) 2:1 Павелски (Хейсканен, Сутер) – 11:00' (5x5) 3:1 Робертсон (Хинц, Павелски) – 13:01' (5x3) 3:2 Макканн (Эберле, Данн) – 25:38' (5x5) 4:2 Павелски (Линделль) – 38:37' (5x5) 5:2 Хаканпяя (Павелски) – 58:18' (en)
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