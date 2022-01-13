Выбранный в первом раунде драфта НХЛ-2020 Бриссон сыграет за США на Олимпиаде
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Канадский журналист Скот Уиллер сообщил о том, что выбранный в первом раунде драфта НХЛ-2020 Брендан Бриссон будет включён в состав сборной США на Олимпиаду-2022.
«Я могу сообщить, что проспект «Вегаса» Брендан Бриссон будет в составе сборной США по хоккею на Олимпийских играх», – написал Уиллер в «Твиттере».
Напомним, хоккеист был выбран клубом «Вегас Голден Найтс» в первом раунде драфта НХЛ-2020 под 29-м номером.
В текущем сезоне хоккеист выступает за Университет Мичигана, провёл 23 матча и набрал 27 очков: забросил 14 шайб и отдал 13 результативных передач.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Сборная США сыграет в группе A вместе с командами Германии, Канады и Китая.
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