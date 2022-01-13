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Точные сроки проведения МЧМ-2022 станут известны во время Олимпиады

Точные сроки проведения МЧМ-2022 станут известны во время Олимпиады
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Президент Международной Федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, когда станут известны сроки проведения молодёжного чемпионата мира – 2022.

«Мы готовимся к тому, чтобы провести турнир летом. Сроки и место проведения будут известны во время Олимпиады», – цитирует Тардифа ТАСС.

Напомним, молодёжный чемпионат мира – 2022 был отменён после нескольких игровых дней из-за коронавируса. Сборная России провела два матча на турнире, а лучшим снайпером команды стал нападающий Матвей Мичков, забросивший три шайбы. На турнире россияне уступили шведам 3:6, но обыграли чехов 4:2.

Ранее сообщалось, что ИИХФ планирует провести турнир летом 2022 года.

В составе российской команды положительные тесты на коронавирус сдали нападающие Матвей Мичков и Данила Юров.

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