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Тренер команды МХЛ ударил подопечного ногой во время матча

Тренер команды МХЛ ударил подопечного ногой во время матча
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Тренер хоккейного клуба «Сарматы» Владимир Громилин ногой ударил своего подопечного – Егора Разумняка – в матче Молодёжной хоккейной лиги.

Инцидент произошёл во время матча с замыкающим таблицу МХЛ «Тюменским легионом».

Видео можно посмотреть здесь.

Тренер оренбуржцев Громилин был недоволен своей командой по ходу матча. Специалист встал на скамейку и на повышенных тонах активно давал указание игрокам.

Егор Разумник не дослушал замечания тренера, кивнул и повернулся в сторону льда, после чего наставник ногой ударил хоккеиста.

В текущем сезоне «Сарматы» занимают 13-е место в таблице Восточной конференции МХЛ, набрав 43 очка в 44 играх. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

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