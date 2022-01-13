Баширов: «Салават» готов играть в олимпийскую паузу без тех, кто уедет в сборную

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал приостановку регулярного чемпионата КХЛ и ответил на вопрос, готов ли клуб играть в олимпийскую паузу без игроков сборных.



«Мы сейчас находимся на такой стадии сезона, когда решение о приостановке чемпионата воспринимается как естественный ход событий. Мы договаривались на совещании в КХЛ, что не останавливаем чемпионат. Будут играть команды, у которых отсутствуют заболевшие игроки или их количество незначительное. Остальные игры переносятся.



На следующий день нас проинформировали о том, что забелевших стало значительно больше. Видимо, по этой причине был объявлен перерыв. В принципе сама формула договоренностей, достигнутых на совещании, не изменилась. Даже если чемпионат не был бы прерван, всё равно могло так случится, что на протяжении какого-то периода времени матчи не состоялись бы ввиду отсутствия «чистых» команд. Или их количество было бы минимальным. Просто лига решила, что приостановка является лучшим вариантом в текущей обстановке. В конечном итоге они являются организатором чемпионата. Мы готовимся к следующим играм, которые, как нам обещали, начнутся с 23 января.



Для нашей команды пауза скорее благоприятный вариант развития событий. Мы объективно не можем прогнозировать ситуацию по ковиду в клубе. Возможно, из-за большого количества заболевших игроков ближайшие три матча на домашней арене мы бы провести не смогли. Поэтому в нашей ситуации это не меняло бы наших перспектив.

Клуб готов играть в олимпийскую паузу без тех, кто уедет в сборную, так как считаем, что это лучше, чем техническое поражение. Независимо от того, будет ли оно применено к нам или к нашим соперникам», – сказал Баширов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.