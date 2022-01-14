«Тампа» победила «Ванкувер». У Кучерова две голевые передачи

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Ванкувер Кэнакс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.



Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте – первую шайбу в матче забросил Стивен Стэмкос. Примечательно, что в этом голе поучаствовал пасом российский нападающий Никита Кучеров. На 13-й минуте гости сравняли счёт. Ворота Андрея Василевского поразил Мэттью Хаймор. В самом конце первого периода вновь вывел свою команду вперёд Энтони Чирелли. На 51-й минуте за хозяев забил Борис Катчук. Через 4 минуты Тайлер Мотт отыгрывает ещё одну шайбу для своей команды. А точку в матче на 59-й минуте ставит Брейден Пойнт. В последнем голе Кучеров тоже поучаствовал, отдав вторую результативную передачу в матче.



У Василия Подколзина коэффициент полезности – «-1». Михаил Сергачёв очков не набрал. А Василевский совершил 24 сейва.



«Тампа» добилась второй победы кряду. «Ванкувер», в свою очередь, проиграл второй матч подряд.