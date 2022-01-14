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«Тампа» победила «Ванкувер». У Кучерова две голевые передачи

«Тампа» победила «Ванкувер». У Кучерова две голевые передачи
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Ванкувер Кэнакс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте – первую шайбу в матче забросил Стивен Стэмкос. Примечательно, что в этом голе поучаствовал пасом российский нападающий Никита Кучеров. На 13-й минуте гости сравняли счёт. Ворота Андрея Василевского поразил Мэттью Хаймор. В самом конце первого периода вновь вывел свою команду вперёд Энтони Чирелли. На 51-й минуте за хозяев забил Борис Катчук. Через 4 минуты Тайлер Мотт отыгрывает ещё одну шайбу для своей команды. А точку в матче на 59-й минуте ставит Брейден Пойнт. В последнем голе Кучеров тоже поучаствовал, отдав вторую результативную передачу в матче.

У Василия Подколзина коэффициент полезности – «-1». Михаил Сергачёв очков не набрал. А Василевский совершил 24 сейва.

«Тампа» добилась второй победы кряду. «Ванкувер», в свою очередь, проиграл второй матч подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 03:16' (5x4)   1:1 Хаймор (Мотт) – 12:05' (5x5)   2:1 Чирелли (Киллорн, Чернак) – 19:39' (5x5)   3:1 Катчук (Колтон) – 51:24' (5x5)   3:2 Мотт (Ламмикко, Хаймор) – 55:46' (5x5)   4:2 Пойнт (Кучеров, Белльмар) – 58:44' (en)
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