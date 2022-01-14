Гол Бучневича с передачи Барбашёва позволил «Сент-Луису» победить «Сиэтл»

В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:1.



В начале третьего периода российский нападающий хозяев Павел Бучневич вывел свою команду вперёд. Ассистировали же ему его соотечественник Иван Барбашёв и канадец Джордан Кайру.



Также в мате забивали Александер Веннберг за соперников и за хозяев канадец Роберт Томас, которому ассистировали Брэндон Саад и Тори Крюг.



Для Бучневича эта шайба стала 14-й в сезоне. Также на его счету 21 результативная передача. Этого он смог добиться за 33 сыгранных матча в текущем сезоне.