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Гол Бучневича с передачи Барбашёва позволил «Сент-Луису» победить «Сиэтл»

Гол Бучневича с передачи Барбашёва позволил «Сент-Луису» победить «Сиэтл»
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В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:1.

В начале третьего периода российский нападающий хозяев Павел Бучневич вывел свою команду вперёд. Ассистировали же ему его соотечественник Иван Барбашёв и канадец Джордан Кайру.

Также в мате забивали Александер Веннберг за соперников и за хозяев канадец Роберт Томас, которому ассистировали Брэндон Саад и Тори Крюг.

Для Бучневича эта шайба стала 14-й в сезоне. Также на его счету 21 результативная передача. Этого он смог добиться за 33 сыгранных матча в текущем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2022, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Веннберг (Донато, Суси) – 15:00' (5x5)   1:1 Томас (Саад, Крюг) – 41:29' (5x5)   2:1 Бучневич (Барбашёв, Кайру) – 45:30' (5x4)
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