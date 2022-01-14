Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Рейнджерс» Крайдер забил первый гол за карьеру в меньшинстве за 10 сезонов в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Крайдер забил первый гол за карьеру в меньшинстве за 10 сезонов в НХЛ
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После первого периода впереди гости — 1:0.

Счёт в матче открыл лучший снайпер «Рейнджерс» в нынешнем сезоне Крис Крайдер, забросивший свою 22-ю шайбу в регулярке и 199-ю за всю карьеру в НХЛ. Примечательно, что 30-летний форвард «синерубашечников» забил первый гол за карьеру в меньшинстве за 10 сезонов в лиге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сегодняшний матч стал для Криса 611-м в НХЛ, и он впервые отличился при игре в таком формате. Более того, это очко также стало первым для Крайдера при игре в меньшинстве. Результативными передачами отметились Мика Зибанеджад и Адам Фокс.

6 игроков «Рейнджерс» стоят $ 50 млн. Что будет дальше с клубом Панарина? 6 игроков «Рейнджерс» стоят $ 50 млн. Что будет дальше с клубом Панарина?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022