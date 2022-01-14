Форвард «Рейнджерс» Крайдер забил первый гол за карьеру в меньшинстве за 10 сезонов в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После первого периода впереди гости — 1:0.
Счёт в матче открыл лучший снайпер «Рейнджерс» в нынешнем сезоне Крис Крайдер, забросивший свою 22-ю шайбу в регулярке и 199-ю за всю карьеру в НХЛ. Примечательно, что 30-летний форвард «синерубашечников» забил первый гол за карьеру в меньшинстве за 10 сезонов в лиге.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Сегодняшний матч стал для Криса 611-м в НХЛ, и он впервые отличился при игре в таком формате. Более того, это очко также стало первым для Крайдера при игре в меньшинстве. Результативными передачами отметились Мика Зибанеджад и Адам Фокс.
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