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Пастрняк обогнал Бобби Орра по голам в большинстве за «Бостон»

Пастрняк обогнал Бобби Орра по голам в большинстве за «Бостон»
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Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк стал автором трёх заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (3:2).

25-летний форвард забил два гола в большинстве. Он вышел на восьмое место в истории «Бостона» по числу голов при численном преимуществе (75 шайб), обогнав по данному показателю Бобби Орра. Также они делят 12-ю строчку в списке хоккеистов «Брюинз» по числу матчей с 2+ шайбами за встречу (36 игр).

В текущем регулярном чемпионате Пастрняк провёл 34 игры, в которых набрал 30 (16+14) результативных очков при показателе полезности «+6».

«Бостон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка после 34 матчей.

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