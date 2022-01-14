Пастрняк обогнал Бобби Орра по голам в большинстве за «Бостон»

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк стал автором трёх заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (3:2).



25-летний форвард забил два гола в большинстве. Он вышел на восьмое место в истории «Бостона» по числу голов при численном преимуществе (75 шайб), обогнав по данному показателю Бобби Орра. Также они делят 12-ю строчку в списке хоккеистов «Брюинз» по числу матчей с 2+ шайбами за встречу (36 игр).



В текущем регулярном чемпионате Пастрняк провёл 34 игры, в которых набрал 30 (16+14) результативных очков при показателе полезности «+6».



«Бостон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка после 34 матчей.