Сэнфорд провёл чистый силовой приём на Задорове, после чего россиянин вызвал его на драку

«Оттава Сенаторз» одержала уверенную гостевую победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» со счётом 4:1. Встреча прошла в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом».



На 58-й минуте встречи российский защитник «Калгари» Никита Задоров получил чистый хит от форварда «сенаторов» Зака Сэнфорда. Затем россиянин повалил на лёд хоккеиста «Оттавы», пытаясь вызвать его на бой, после чего был удалён до конца встречи, получив штраф 2+10 минут.

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«Калгари» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 баллов после 34 проведённых встреч. «Оттава» — на 15-й строчке Востока, в её активе 22 очка за 30 матчей.