Роман Вилл продлил контракт с «Трактором» на два года

Чешский голкипер «Трактора» Роман Вилл продлил соглашение с клубом, сообщает телеграм-канал команды.
«Роман Вилл уже два года является важнейшей частью нашей команды и мы рады, что нам удалось пролонгировать соглашение с голкипером ещё на два сезона. За это время Вилл сумел показать себя настоящим профессионалом на льду и вне его, а также стать любимцем челябинских болельщиков и завоевать доверие партнёров.
Как и «Трактор» Роман ставит перед собой большие и амбициозные цели, поэтому мы совместно пришли к тому, что вместе будем стараться этих целей достичь», — заявил гендиректор клуба Иван Савин.
Вилл пополнил «Трактор» в 2020 году. За чёрно-белых чешский голкипер провёл 78 матчей, в которых одержал 38 побед. Его процент отражённых бросков в КХЛ — 92,4%, коэффициент надёжности — 2,23. Кроме того в активе Романа Вилла шесть матчей на ноль и пять голевых передач.
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