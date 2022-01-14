У Стэмкоса 173-й гол в большинстве в НХЛ. Среди действующих игроков больше лишь у Овечкина
Поделиться
В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» прошла встреча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Ванкувер Кэнакс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.
Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос забил 173-й гол в карьере в большинстве, отличившись на четвёртой минуте встречи. Ему ассистировали Виктор Хедман и Никита Кучеров. 31-летний хоккеист вышел на 32-е место в истории по данному показателю, обойдя Патрика Марло (172).
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».
Среди действующих игроков лиги больше голов в большинстве только у российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (275).
Комментарии
- 14 января 2022
-
13:11
-
12:39
-
12:23
-
11:57
-
11:44
-
11:37
-
11:14
-
10:50
-
10:40
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:33
-
09:28
-
09:18
-
09:00
-
08:59
-
08:48
-
08:40
-
08:32
-
08:22
-
08:14
-
08:02
-
07:38
-
07:38
-
07:17
-
07:14
-
07:13
-
06:32
-
06:19
-
05:55
-
05:43
-
05:28
-
05:14
-
04:33
Партнерский контент