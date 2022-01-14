У Стэмкоса 173-й гол в большинстве в НХЛ. Среди действующих игроков больше лишь у Овечкина

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» прошла встреча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Ванкувер Кэнакс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.



Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос забил 173-й гол в карьере в большинстве, отличившись на четвёртой минуте встречи. Ему ассистировали Виктор Хедман и Никита Кучеров. 31-летний хоккеист вышел на 32-е место в истории по данному показателю, обойдя Патрика Марло (172).

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Среди действующих игроков лиги больше голов в большинстве только у российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (275).