Мили: вызов в сборную США на ОИ-2022 — настоящее благословение свыше для меня

Нападающий «Торпедо» Энди Мили поделился эмоциями от включения в состав сборной США на Олимпийские Игры 2022 года в Пекине (Китай).



«Игра на Олимпиаде всегда являлась для меня очень далёкой мечтой, практически несбыточной — особенно учитывая то, что у меня не получилось сделать полноценную карьеру в НХЛ. Но как только стало известно, что игроки НХЛ пропустят Олимпиаду, я понял, что мечта может стать реальностью. Мы с Кенни много разговаривали об этом и очень ждали вызова. А когда моя фамилия появилась в официальном составе сборной… Знаете, это были эмоции, которые просто невозможно передать словами!



Быть частью невероятной хоккейной истории страны и оказаться в одном ряду с легендарными хоккеистами – это не просто честь, это настоящее благословение свыше для меня. Я очень хотел сыграть на прошлой Олимпиаде, которая проходила в 2018 году. Но, наверное, у бога есть план на каждого из нас. И если бы я сыграл на том турнире, не факт, что получил бы вызов на второй подряд. Всему своё время.



Самое главное – всегда работать, чтобы быть готовым к любому повороту событий. Никто не мог предполагать, что в этом году судьба сложится именно так, как это произошло в истории с НХЛ и Олимпиадой. Бог подарил мне здоровье и карьеру без травм, благодаря чему я каждый сезон мог работать над собой, добавлять и совершенствовать своё мастерство. Сейчас пришло время продемонстрировать работу всей моей жизни в рамках одного турнира!», — цитирует Мили пресс-служба клуба.