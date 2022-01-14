НХЛ представила формы на Матч звёзд — 2022
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Национальная хоккейная лига на официальной странице в «Твиттере» представила игровую форму на Матч звёзд-2022.
Одна из форм выполнена в красно-бело-бордовых цветах, также присутствует чёрный. Другая — в сине-чёрных тонах.
Ранее пресс-служба НХЛ опубликовала имена всех хоккеистов, которые примут участие в Матче всех звёзд НХЛ – 2022. Среди них оказались три представителя России — нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), а также вратарь Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»). 11-й игрок для каждого дивизиона будет выбран болельщиками путём голосования, которое продлится до понедельника, 17 января.
Напомним, Матч звёзд НХЛ – 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).
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