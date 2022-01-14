В МХЛ потребовали применить меры дисциплинарного взыскания к тренеру, ударившему игрока

В МХЛ выступили по ситуации в матче «Тюменский Легион» − «Сарматы», сообщается на официальном сайте лиги.



«12 января 2022-го во время матча «Тюменский Легион» — «Сарматы» в рамках первого этапа чемпионата Молодёжной хоккейной лиги произошёл инцидент с участием главного тренера «Сарматов» Владимира Громилина, который ударил ногой хоккеиста своей команды Егора Разумняка, сидящего на скамейке запасных.

Лига не приемлет подобного поведения, которое грубо нарушает действующее законодательство Российской Федерации, регламент МХЛ и этические нормы в области хоккея.



Лига считает необходимым принятие руководством клуба в отношении Владимира Громилина мер дисциплинарного взыскания.



МХЛ направила в клуб официальным письмом позицию лиги по ситуации», — говорится в сообщении.