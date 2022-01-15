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Форварду «Флориды» Юбердо не хватило одного очка, чтобы повторить достижение Овечкина

Форварду «Флориды» Юбердо не хватило одного очка, чтобы повторить достижение Овечкина
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 7:1.

Нападающий «Пантерз» Джонатан Юбердо забил гол и отдал три результативных передачи в этом матче. Таким образом, форвард набрал 51 (14+37) очко в 37 матчах сезона-2021/2022.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Юбердо вышел на третье место по количеству очков за первые 37 матчей сезона для левых нападающих. Учитывается вся статистика с 1993 года. Юбердо делит третье место с нападающим «Бостон Брюинз» Брэдом Маршаном, добившимся такого результата в сезона-2019/2020. Второе место занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набиравший по 52 очка в текущем регулярном чемпионате и в сезоне-2009/2010. Лидирует легендарный нападающий Дэни Хитли, на счету которого 55 очков в сезоне-2005/2006.

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