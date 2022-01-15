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Видео шикарного голевого паса Капризова не глядя на Цуккарелло

Видео шикарного голевого паса Капризова не глядя на Цуккарелло
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отдал две результативные передачи в матче с «Анахайм Дакс».

Первая из получилась очень стильной. Россиянин отборолся у борта в чужой зоне и не глядя отдал передачу за спину — на Матса Цуккарелло, который мощно бросил в одно касание, пробив вратаря.

Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

В этом матче состоялось возвращение на лёд российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, который 6 января получил травму в игре с «Бостоном». Российский форвард в первом периоде отдал две результативные передачи. В общей сложности нападающий провёл на льду 16 минут, заработав коэффициент полезности «+3».

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