Видео шикарного голевого паса Капризова не глядя на Цуккарелло

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отдал две результативные передачи в матче с «Анахайм Дакс».

Первая из получилась очень стильной. Россиянин отборолся у борта в чужой зоне и не глядя отдал передачу за спину — на Матса Цуккарелло, который мощно бросил в одно касание, пробив вратаря.

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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:3.



В этом матче состоялось возвращение на лёд российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, который 6 января получил травму в игре с «Бостоном». Российский форвард в первом периоде отдал две результативные передачи. В общей сложности нападающий провёл на льду 16 минут, заработав коэффициент полезности «+3».