Эвасон — о голе Цуккарелло: когда он так играет, это открывает возможности и для Капризова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал гол нападающего команды Матса Цуккарелло.
«Приятно видеть, когда Зукки так бросает, да? Потому что он бросками особо не славится. Причём у него бросок быстрый и резкий. Но он обычно отдаёт передачи, потому что очень хорошо видит площадку. И когда он так играет, это открывает возможности не только для него самого, но и для Кирилла с Хартзи. Это очень хороший гол», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
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