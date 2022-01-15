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Тренер «Айлендерс» ответил на вопрос, как остановить Овечкина в большинстве

Тренер «Айлендерс» ответил на вопрос, как остановить Овечкина в большинстве
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Исполняющий обязанности главного тренера «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт поделился мыслями о том, как можно остановить капитана «Вашингтн Кэпиталз» Александра Овечкина при игре «столичных» в большинстве. Российский нападающий является лучшим снайпером в большинстве в истории НХЛ.

«Как остановить Овечкина в большинстве? Не давать ему бросать из его офиса. Мы уже довольно давно играем против них, у нас есть план. Большинство «Вашингтона» непросто остановить, и Овечкину не нужно много времени, чтобы нанести бросок», — приводит слова Ламберта официальный сайт «островитян».

Напомним, в текущем сезоне на счету Овечкина 37 проведённых встреч, в которых он забросил 24 шайбы и отдал 28 голевых передач при показателе полезности «+15».

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