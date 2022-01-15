Бенн провёл 900-й матч в НХЛ. Он стал 2-м в истории «Далласа» по встречам, рекорд у Модано

Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (1:7).



Эта встреча стала для него 900-й в НХЛ. Как отмечает Quant Hockey, 32-летний канадец — второй игрок в истории техасского клуба, сыгравший такое количество матчей. Рекорд принадлежит Майку Модано (1142).



В активе Бенна 740 (320+420) очков, он занимает второе место в списке лучших бомбардиров и снайперов «Далласа», уступая тому же Модано. В истории франшизы (с учётом достижений «Миннесоты Норт Старз») его опережает ещё Нил Бротен, который выступал за «Норт Старз» с 1980 по 1993 год. На его счету 992 матча и 867 (274+593) очков.

Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 7:1.