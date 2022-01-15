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«Флорида» на домашнем льду разгромила «Даллас» со счётом 7:1. У Худобина – 3 пропущенных

«Флорида» на домашнем льду разгромила «Даллас» со счётом 7:1. У Худобина – 3 пропущенных
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 7:1.

В составе «Флориды» хет-триком отметился Сэм Беннетт (3+1), ещё по шайбе на счету Густава Форслинга, Энтони Дюклера (1+2), Картера Вераге и Джонатана Юбердо (1+3). Автором единственного гола у «Далласа» стал Роопе Хинц.

С первых минут ворота «Далласа» защищал американский голкипер Джейк Эттингер, пропустивший 4 шайбы после 17 бросков. В середине 2-го периода его сменил российский вратарь Антон Худобин, который пропустил 3 шайбы в результате 22 бросков, для него это был первый матч с 18 ноября 2021 года.

Отметим, что вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 27.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Форслинг (Беннетт, Юбердо) – 03:07' (5x5)   2:0 Дюклер (Юбердо) – 08:50' (5x5)   3:0 Вераге (Барков, Монтур) – 25:33' (5x5)   4:0 Юбердо (Дюклер) – 26:03' (5x5)   5:0 Беннетт (Монтур, Лунделль) – 32:37' (5x4)   6:0 Беннетт – 35:30' (5x5)   6:1 Хинц (Линделль) – 41:06' (5x5)   7:1 Беннетт (Дюклер, Юбердо) – 55:54' (5x5)
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