Экс-защитник ЦСКА и «Салавата» Сергиенко продолжит карьеру в Чехии
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Юрий Сергиенко перешёл в «Динамо Пардубице», сообщается на официальном сайте чешской команды.
«Мы решили подписать Юрия в конце сезона. Из рассмотренных вариантов мы выбрали Юрия — его стиль игры и характер говорят сами за себя. У нас есть хорошие отзывы о нём, и мы верим, что в ситуации, когда у нас два защитника давно травмированы, он нам поможет», — сказал спортивный директор ХК «Динамо Пардубице» Душан Салфицки.
26-летний Сергиенко провёл шесть сезонов в КХЛ. В сумме защитник сыграл 256 матчей, выступал за ЦСКА (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Спартак» (Москва), «Сибирь» (Новосибирск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск) и «Амур» (Хабаровск).
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