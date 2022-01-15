Пашков — об остановке сезона КХЛ: у нас как всегда — всё не как у всех

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал остановку регулярного чемпионата КХЛ.

«У нас как всегда — всё не как у всех. Когда весь мир играет в хоккей, ни один чемпионат не остановлен, в КХЛ резко прервали сезон. Конечно, плохо без хоккея, ведь он привлекает к себе людей, да и многие специалисты не знают, чем заняться в паузу. А ведь люди на контрактах, нужно работать и играть, а не брать такие долгосрочные выходные.



Да, есть те, кто приступает к подготовке сборной России к Олимпиаде. Если, конечно, есть кого готовить. Тренеров вроде нашли, а вот с хоккеистами до сих пор непонятно. Подождём до понедельника, если, как это порой бывает, не продлят сроки объявления состава. Будем ждать Олимпийские игры и болеть за сборную России. «Мы русские! С нами бог!» — как говорил великий полководец Александр Суворов. Остаётся надеяться на это», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.