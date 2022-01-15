Пашков — об остановке сезона КХЛ: у нас как всегда — всё не как у всех

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал остановку регулярного чемпионата КХЛ.
«У нас как всегда — всё не как у всех. Когда весь мир играет в хоккей, ни один чемпионат не остановлен, в КХЛ резко прервали сезон. Конечно, плохо без хоккея, ведь он привлекает к себе людей, да и многие специалисты не знают, чем заняться в паузу. А ведь люди на контрактах, нужно работать и играть, а не брать такие долгосрочные выходные.
Да, есть те, кто приступает к подготовке сборной России к Олимпиаде. Если, конечно, есть кого готовить. Тренеров вроде нашли, а вот с хоккеистами до сих пор непонятно. Подождём до понедельника, если, как это порой бывает, не продлят сроки объявления состава. Будем ждать Олимпийские игры и болеть за сборную России. «Мы русские! С нами бог!» — как говорил великий полководец Александр Суворов. Остаётся надеяться на это», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 15 января 2022
-
16:37
-
16:15
-
15:55
-
15:38
-
15:30
-
15:18
-
14:55
-
14:34
-
14:29
-
14:21
-
14:04
-
13:58
-
13:35
-
13:18
-
13:00
-
12:53
-
12:32
-
12:11
-
12:07
-
11:54
-
11:32
-
11:10
-
10:55
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
09:42
-
09:23
-
09:00
-
08:43
-
08:24
-
07:49
-
07:42
-
06:46