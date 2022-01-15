Цуккарелло: все были реально злы из-за того, что «Миннесота» проиграла пять раз подряд

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло поделился мнением об игре с «Анахайм Дакс» (7:3).



«Я думаю, что в последних трёх матчах мы играли очень хорошо. Все были реально злы из-за того, что мы проиграли пять раз подряд. Так что надо было возвращаться. Мы одержали важную победу в Бостоне (3:2), потом в не менее важном матче обыграли «Вашингтон», продолжая двигаться вперёд. Сегодня отскоки и рикошеты были на нашей стороне. Мы забили несколько хороших голов, и вообще матч получился приятным», – цитирует Цуккарелло официальный сайт НХЛ на русском языке.

Отметим, что в этой встрече форвард отметился дублем и отдал одну результативную передачу.

Сейчас «Миннесота» с 46 очками занимает пятое место в таблице Западной конференции.