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Цуккарелло: все были реально злы из-за того, что «Миннесота» проиграла пять раз подряд

Цуккарелло: все были реально злы из-за того, что «Миннесота» проиграла пять раз подряд
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло поделился мнением об игре с «Анахайм Дакс» (7:3).

«Я думаю, что в последних трёх матчах мы играли очень хорошо. Все были реально злы из-за того, что мы проиграли пять раз подряд. Так что надо было возвращаться. Мы одержали важную победу в Бостоне (3:2), потом в не менее важном матче обыграли «Вашингтон», продолжая двигаться вперёд. Сегодня отскоки и рикошеты были на нашей стороне. Мы забили несколько хороших голов, и вообще матч получился приятным», – цитирует Цуккарелло официальный сайт НХЛ на русском языке.

Отметим, что в этой встрече форвард отметился дублем и отдал одну результативную передачу.

Сейчас «Миннесота» с 46 очками занимает пятое место в таблице Западной конференции.

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