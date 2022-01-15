Цуккарелло: все были реально злы из-за того, что «Миннесота» проиграла пять раз подряд
Поделиться
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло поделился мнением об игре с «Анахайм Дакс» (7:3).
«Я думаю, что в последних трёх матчах мы играли очень хорошо. Все были реально злы из-за того, что мы проиграли пять раз подряд. Так что надо было возвращаться. Мы одержали важную победу в Бостоне (3:2), потом в не менее важном матче обыграли «Вашингтон», продолжая двигаться вперёд. Сегодня отскоки и рикошеты были на нашей стороне. Мы забили несколько хороших голов, и вообще матч получился приятным», – цитирует Цуккарелло официальный сайт НХЛ на русском языке.
Отметим, что в этой встрече форвард отметился дублем и отдал одну результативную передачу.
Сейчас «Миннесота» с 46 очками занимает пятое место в таблице Западной конференции.
Комментарии
- 15 января 2022
-
18:07
-
17:50
-
17:08
-
16:59
-
16:37
-
16:15
-
15:55
-
15:38
-
15:30
-
15:18
-
14:55
-
14:34
-
14:29
-
14:21
-
14:04
-
13:58
-
13:35
-
13:18
-
13:00
-
12:53
-
12:32
-
12:11
-
12:07
-
11:54
-
11:32
-
11:10
-
10:55
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
09:42
-
09:23
-
09:00
-
08:43
Партнерский контент